Творческий аргиш мастериц земли Надымской
Так называлась встреча, которая состоялась 23 ноября в музее «Торум Маа», в рамках межрегионального проекта «Культурное сотрудничество», реализуемого между Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом.
Эрика Петровна Сургутскова, заместитель директора по научной работе музея «Торум Маа», рассказала о том, как возник совместный проект между Югрой и Ямалом: «Идея создания проекта наших коллег из г. Надыма, они сказали о том, что они едут в г. Тюмень и планируют посетить наш регион, посетить места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и в результате оказались на нашей территории. Поэтому состоялась спонтанная встреча, я благодарю тех, кто присоединился.
Надеюсь на то, что она станет любопытной для всех нас, благодарю всех тех, кто присоединился к нам, и будем рады сотрудничать с нашими дорогими гостями».
Вера Павловна Окотэтто, руководитель Надымского филиала РОД «Ассоциация КМНС «Ямал – потомкам!» рассказала о проекте: «Мы представляем Надымский район, у нас народы Севера – это ненцы, ханты, коми-зыряне, селькупы. В нашем правлении Ассоциации КМНС «Ямал-потомкам!» все народы объединены в Надымском районе. Так получилось, что исконно, мы, ненцы, там родились и выросли, строить город приехали граждане со всех уголков нашей страны.
И приехавшие, в наш Надым, ханты, коми-зыряне, селькупы, которые по началу приехали строить город, но, тем не менее, каждому хотелось сохранить свою родную культуру. И когда мы все тесно стали общаться, сотрудничать, мы пришли к единому мнению, что наша культура едина.
Есть схожие слова у хантыйского и ненецкого народов, узоры, одежда и, пойдя дальше, года два назад мы эту идею хотели воплотить, нам оказался тесен Надымский район, тесен Ямал и нам захотелось сотрудничать и работать с Ханты-Мансийским округом, тем самым расширить географию, показать свою культуру, познакомиться поближе с Югрой, как вы говорите на родных языках, как смотрите на ту или иную вещь. Одной из больших поставленных задач было подружиться с вами и продолжить наше сотрудничество на долгие годы. Конечно же, мы благодарим Людмилу Александровну Алфёрову, директора музея «Торум Маа» за сотрудничество и дружбу, а также приглашаем вашу делегацию к нам в гости».
В составе делегации Надыма также были Ольга Васильевна Антипина, заведующая методическим сектором филиала МАУК «Надымская РКС» - ЦНК; Галина Михайловна Граблевская – методист филиала МАУК «Надымская РКС» - ЦНК; Антонина Антиковна Салиндер – костюмер филиала МАУК «Надымская РКС» - ЦНК, Серафима Оликовна Анагуричи – член правления Надымского филиала РОД «Ассоциация КМНС ЯНАО «Ямал – потомкам!».
Людмила Алфёрова поблагодарила коллег за открытость и инициативность: «Вы представляете свою родную землю, народ, а это дорогого стоит. Для выставки привезли уникальные украшения, мы близки, по-своему, в г. Ханты-Мансийске проживает много уроженцев Ямала, и у вас проживают наши земляки, происходит обмен студентами».
Людмила Александровна вручила гостям благодарственные письма, а также подарила книги «По дороге на стойбище», которая является победителем в номинации «Лучшая книга для детей и юношества» и получил главный диплом победителя регионального конкурса «Югорская книга – 2022», составителем которого являются сотрудники музея «Торум Маа».
Антонина Салиндер исполнила ненецкую песню, Ольга Антипина исполнила песню на родном коми языке, песню о реке Оби, о родине, отметив то, что традиции бережно сохраняются, пропагандируются, гости под мелодичные звуки музыки кружили в праздничном хороводе. Хантыйскую песню в исполнении Галины Граблевской также посчастливилось послушать гостям встречи.
Вера Окотэтто прочла стихотворение известного хантыйского поэта Романа Прокопьевича Ругина «Доброта», вот что она сказала о стихотворении: «Когда впервые прочла стихотворение «Доброта», я влюбилась в него, оно написано искренне, от сердца».
В завершение встречи мастерицы рассказали о выставке, которую они привезли и презентовали в рамках межрегионального проекта «Культурное сотрудничество».
Оксана Албина