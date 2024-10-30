Руслан Кухарук: «В числе приоритетов правительства Югры — поддержка жителей Донбасса, помощь Макеевке»
Губернатор Югры Руслан Кухарук провел заседание оперштаба, темой которого стала реализация плана по восстановлению объектов инфраструктуры в Макеевке.
«В числе приоритетов работы правительства Югры — поддержка жителей Донбасса, помощь нашей подшефной территории, ставшей близкой и родной Макеевке. Обстановка в новых регионах остается напряженной. Мы в постоянном диалоге с руководством Донецкой Народной Республики, администрацией города Макеевки. Сегодня принимаем ряд важных решений по оказанию помощи жителям Макеевки в восстановлении инфраструктуры, создании условий для полноценной жизни, в первую очередь детей», — отметил Руслан Кухарук.
Напомним, 30 сентября — День воссоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией. Ровно два года назад Президент РФ Владимир Путин подписал соглашения о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав нашей страны.