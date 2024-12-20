Председатель Думы Югры Борис Хохряков рассказал о новой мере поддержки участников СВО
Ряд важных решений, принятых на заседании правительства автономного округа, прокомментировал председатель Думы Югры Борис Хохряков.
Он принял участие в работе окружного правительства на этой неделе под председательством губернатора Югры Руслана Кухарука. В числе значимых пунктов Борис Хохряков отметил принятие очередной меры поддержки для семей участников специальной военной операции.
«Установлена материальная помощь в размере 25 тысяч рублей членам семей граждан Российской Федерации, проживающих в округе, призванных на военную службу по частичной мобилизации, на проезд от места их жительства в Югре к месту использования отпуска за пределами округа и обратно. И утверждены условия предоставления такой поддержки», - подчеркнул председатель Думы Югры.
Выплата будет производиться, если мобилизованный в течение полугода на военной службе не получал материальную поддержку на оплату проезда от места службы к месту проведения отпуска и обратно, и таким образом не имел возможности прибыть в отпуск к месту жительства в округе более шести месяцев.
«К членам семей, имеющим право на получение поддержки, также отнесены супруга и дети, в том числе до 23 лет, если они обучаются по очной форме», - добавил Борис Хохряков.
Также он обратил внимание на установление квоты на 877 мест по приему на целевое обучение в вузах Югры за счет бюджета автономного округа на 2025 год.
Кроме того, внесены изменения в ряд государственных программ: по социальному и демографическому развитию; воспроизводству и использованию природных ресурсов; поддержке занятости населения; пространственного развития и формирования комфортной городской среды. Актуализирована программа капитального ремонта многоквартирных домов.
«Такая процедура, согласно законодательству, проводится не реже одного раза в год. На основании сведений, поступивших от органов местного самоуправления, а также выявленных региональным оператором, из окружной программы капитального ремонта исключены девять многоквартирных домов, так как они признаны аварийными и включены 28 домов», - отметил спикер окружного парламента.
В программу капремонта теперь включены 6 304 многоквартирных дома. Стоит добавить, что на основании решений собственников и результатов мониторинга технического состояния многоквартирных домов, по ряду объектов изменены виды работ и сроки их выполнения.